Pioli prepara il piano anti Sigma: il fosforo di Fagioli per restituire qualità alla Fiorentina

Stefano Pioli non ritratta e ribadisce le sue convinzioni nella conferenza stampa che anticipa la sfida tra Fiorentina e Sigma Olomouc in programma stasera al Franchi. Occorre alzare il livello in un momento delicato in cui la squadra stenta a trovare certezze e risultati in campionato e oggi inizia il lungo percorso che porterà alla finale di Lipsia in programma a fine maggio. La partita con il Sigma Olomouc rappresenta una prova di maturità per la squadra che deve iniziare nel migliore dei il tragitto europeo che nasconde delle insidie già nelle sfide in programma nel girone. Per il match contro la squadra ceca, Pioli applicherà delle rotazioni limitate con De Gea confermato in porta e Piccoli al posto di Moise Kean squalificato dopo il rosso contro il Polyssia.

L’allenatore emiliano dovrebbe rilanciare in campo Comuzzo e Fagioli tenuti a riposo nell’ultima trasferta contro il Pisa e a caccia di riscatto. Il centrocampista ex Juve è chiamato a reagire dopo un inizio di stagione negativo e un posto da titolare conteso dalla figura di Nicolussi Caviglia nelle ultime due partite. Possibile la conferma di Gudmundsson a sostegno di Piccoli con Dzeko che dovrebbe iniziare il match dalla panchina come riportato dal Corriere Fiorentino.