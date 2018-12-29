Pioli: "Perchè i falli di mano in Juventus-Samp sono stati rigori e per noi no? Ci mancano..."

Al termine della partita contro il Genoa ha parlato in sala stampa il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, queste le sue parole:"Purtroppo non è la prima volta che abbiamo rimpianti, non deve esser...

Al termine della partita contro il Genoa ha parlato in sala stampa il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, queste le sue parole:

"Purtroppo non è la prima volta che abbiamo rimpianti, non deve essere un campionato di rimpianti. Non siamo stati nè precisi né fortunati.

Il rigore? Ho visto Juventus-Sampdoria e noi pretendiamo rispetto, vengono fischiati certi rigori meno evidenti, il fallo di mano c'è e il rigore va dato. Punto. L'arbitro non mi ha detto nulla come me, non ho offeso, ho solo alzato le braccia e mi è dispiaciuto. Ma la decisione è sbagliata. Il rigore c'e e lo devi dare.

Avremmo potuto avere due vittorie in più sarebbe cambiato tanto nei giudizi e nell'ambiente. Dovevamo avere almeno 30 punti, adesso dobbiamo fare più dei 57 punti fatti l'anno scorso, migliorando certe situazioni che non ci premiano, soprattutto in trasferta"