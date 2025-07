Pioli: “Per me la Fiorentina e Firenze sono un qualcosa di particolare, tornare qui è un immenso piacere”

Il nuovo allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è giunto da poco al Viola Park dove ha avuto modo di incontrare per la prima volta la dirigenza gigliata e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Fiorentina: “L’emozione c’è sicuramente perchè per me Firenze e la Fiorentina sono un qualcosa di particolare, tornare qui è bello e lo faccio con immenso piacere, un grande senso di responsabilità perchè siamo un grande club e abbiamo una città intera che ci sostiene e sono felice di rivedere facce conosciute e con cui ho vissuto delle esperienze importanti. Questo mi fa sentire a casa, ho trovato una struttura incredibile ed eccezionale e diversa rispetto a prima.”

Prosegue: “Dobbiamo cercare di fare al meglio il nostro lavoro per fare in modo che la prossima stagione sia la migliore possibile. Quello che mi sento di promettere ai nostri tifosi è che cercheremo di lavorare al meglio tutti i giorni con passione e serietà per regalarci le migliori soddisfazioni possibili. Quando si inizia una stagione le motivazioni e le ambizioni sono al massimo ed è giusto che sia così per ricostruire una Fiorentina competitiva e che possa giocare un calcio che deve piacere a tutti. Andremo a giocare ogni partita con grande convinzione e ambizione per tenere alti i nostri colori.”