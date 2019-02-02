Pioli: "Per finire bene questa settimana dobbiamo vincere a Udine. All'andata..."

Stefano Pioli ha parlato in sala stampa alla vigilia di Udinese-Fiorentina. Queste le sue parole:"Quella con la Roma è stata una grande serata, ma la Coppa Italia era un’altra competizione. Si tratta...

A cura di Redazione Labaroviola 02 febbraio 2019 17:46

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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