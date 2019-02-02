Pioli: "Per finire bene questa settimana dobbiamo vincere a Udine. All'andata..."
Stefano Pioli ha parlato in sala stampa alla vigilia di Udinese-Fiorentina. Queste le sue parole:"Quella con la Roma è stata una grande serata, ma la Coppa Italia era un’altra competizione. Si tratta...
Stefano Pioli ha parlato in sala stampa alla vigilia di Udinese-Fiorentina. Queste le sue parole:
"Quella con la Roma è stata una grande serata, ma la Coppa Italia era un’altra competizione. Si tratta di una pagina che dovremo riaprire tra un mese, ributtandoci adesso con molta concentrazione sul prossimo impegno di campionato. L’Udinese si gioca tanto, ma ci giochiamo tanto anche noi. Sappiamo che è una settimana importante e difficile: l’abbiamo cominciata bene domenica a Verona, l’abbiamo continuata benissimo mercoledì, ma per farla diventare perfetta dobbiamo prepararci bene per domani”.