Pioli: "Ho parlato con i Della Valle, sanno cosa serve. Abbiamo bisogno di acquisti, conto la permanenza di Kalinic"

Buona partita ma solo un amichevole. Dobbiamo continuare a lavorare nonostante la squadra incompleta" così Stefano Pioli

Stefano Pioli ha parlato dopo l'amichevole con il Wolfsburg, queste queste le sue parole:

“E’ stata una buona settimana, mi piace lo spirito, e la voglia d provare a mettere in campo le nostre idee di gioco. Non siamo al completo, ma abbiamo lavorato bene. Io conto su tutti i giocatori disponibili, Kalinic è in crescendo. Conto di lavorare con lui. Lavoriamo di squadra, sia in attacco che in difesa.

Lo spirito di sacrificio è importante. Lo sanno tutto che non siamo al completo, ma la squadra sta assimilando bene gli schemi di gioco. Da allenatore mi auguro che i rinforzi arrivino il prima possibile, dati anche gli infortuni di Badelj e Saponara. In alcuni reparti siamo al limite

Noi però dobbiamo continuare a lavorare, anche per mettere i prossimi arrivi nelle migliori condizioni possibili. Le amichevoli sono importanti ma le sfide con 3 punti in palio sono un’altra cosa.

Ho parlato con i Della Valle, sanno che mancano dei tasselli, arriveranno giocatori motivati.”