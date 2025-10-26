Pioli: “Non possiamo essere troppo soddisfatti. I tifosi devono contestare per la classifica, non per la prestazione”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio 2-2 della Fiorentina contro il Bologna, queste le parole dell’allenatore viola:

Non meritavamo di perdere, gli episodi ci stavano punendo eccessivamente, contro il Bologna è difficile giocare, Kean dovevamo trovarlo cosi anche se il pubblico si è lamentato, la squadra non si è voluta arrendere. Abbiamo fatto meglio noi, tirato di più noi, creato di più noi, non torniamo a casa troppo soddisfatti, la classifica è brutta ed è difficile da accettare

Non mi piace dire che i giocatori sono stati impresentabili, io valuto le prestazioni e scelgo i giocatori capaci di vincere la partita. Sul primo gol di Castro abbiamo perso 3 duelli, ma non perchè non ha retto l’impostazione difensiva, loro sono stati più bravi di noi nelle situazioni sporche, abbiamo trovato un ambiente positivo e devo ringraziare i tifosi. Poi i tifosi hanno contestato ma non bisogna farlo per la prestazione, ma solo per la classifica.

Nella gara di oggi il Bologna è una squadra che non ti fa palleggiare dentro il campo, Fagioli doveva stare più basso, ci ha fatto perdere una soluzione, dobbiamo trovare altre soluzioni. Potevamo anche vincere, il Bologna non dominato fino al 70esimo, guardate i numeri. Sugli arbitri sono confuso, si fa fatica a capire chi prende le decisioni, secondo me l’arbitro deve decidere di più”