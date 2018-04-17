Pioli: "Non cambierò molto, Thereau ancora fuori. Chiesa domenica..."

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Lazio, queste le sue parole:"Sicuramente giochiamo in un modo che richiede un grande dispendio di energie ma la squadra sta bene e abbiamo ancora du...

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Lazio, queste le sue parole:

"Sicuramente giochiamo in un modo che richiede un grande dispendio di energie ma la squadra sta bene e abbiamo ancora due allenamenti. Qualcosa cambierò ma non tanto. Dabo gia lo conoscevo e quando abbiamo cercato un centrocampista con specifiche caratteristiche abbiamo pensato a lui. Thereau non credo che sia disponibile domani, sta meglio ma l’infiammazione che ha non gli permette di allenarsi al meglio.

Dobbiamo presentarci preparati perchè la Lazio è forte, ha giocatori preparati e grande fisicità. Servirà una grande prestazione. Il nostro modo di difendere è molto positivo, dobbiamo assolutamente insistere: abbiamo giocatori forti e i nostri giocatori offensivi ci danno una grande mano, essendo loro quasi i primi difensori.

Ogni tanto Federico butta giù la testa e non vede molto i compagni questo è vero, ma domenica nel finale di partita ha messo tanti palloni, come quello per Pezzella. Meret su di lui ha fatto una parata incredibile. Adesso deve trovare continuità di lavoro quando deve costruire"