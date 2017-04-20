Pioli: "Se mi chiama la Fiorentina? Sabato è un match importante..."

L'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, è stato incalzato oggi in conferenza stampa circa un suo possibile futuro in viola: "Cosa farai se ti chiamerà la Fiorentina a fine stagione?", gli hanno chiest...

A cura di Redazione Labaroviola 20 aprile 2017 16:26

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