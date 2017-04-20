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Pioli: "Se mi chiama la Fiorentina? Sabato è un match importante..."

L'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, è stato incalzato oggi in conferenza stampa circa un suo possibile futuro in viola: "Cosa farai se ti chiamerà la Fiorentina a fine stagione?", gli hanno chiest...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2017 16:26
Pioli: "Se mi chiama la Fiorentina? Sabato è un match importante..." -
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L'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, è stato incalzato oggi in conferenza stampa circa un suo possibile futuro in viola: "Cosa farai se ti chiamerà la Fiorentina a fine stagione?", gli hanno chiesto i giornalisti presenti. Il tecnico, il cui futuro è sempre più appeso ad un filo dopo le ultime prestazioni dei nerazzurri, ha aggirato la domanda così: "Pensiamo alla partita di sabato, che è importante".

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