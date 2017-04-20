Pioli: "Se mi chiama la Fiorentina? Sabato è un match importante..."
L'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, è stato incalzato oggi in conferenza stampa circa un suo possibile futuro in viola: "Cosa farai se ti chiamerà la Fiorentina a fine stagione?", gli hanno chiest...
A cura di Redazione Labaroviola
20 aprile 2017 16:26
L'allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, è stato incalzato oggi in conferenza stampa circa un suo possibile futuro in viola: "Cosa farai se ti chiamerà la Fiorentina a fine stagione?", gli hanno chiesto i giornalisti presenti. Il tecnico, il cui futuro è sempre più appeso ad un filo dopo le ultime prestazioni dei nerazzurri, ha aggirato la domanda così: "Pensiamo alla partita di sabato, che è importante".