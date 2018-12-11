Pioli: "Meritavamo più punti, a Sassuolo male nella prima ora. Il nostro obiettivo..."

L'allenatore della ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"Fino ad ora non stiamo concretizzando per quanto stiamo creando, avremmo meritato di vincere qualche partita in più. Con il Sassuolo ne...

L'allenatore della ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Fino ad ora non stiamo concretizzando per quanto stiamo creando, avremmo meritato di vincere qualche partita in più. Con il Sassuolo nella prima ora non abbiamo giocato bene ma nell'ultima mezzo'ora abbiamo dimostrato carattere e siamo riusciti a raggiungere il pareggio.

I tifosi si aspettano molto da noi, è normale. Non sono contenti dei nostri risultati così come non lo siamo noi. Adesso dobbiamo ribaltare questa situazione e vincere la prossima partita. Sette gare senza i gol degli attaccanti è sicuramente strano, per fortuna sono tornati al gol e questo spero che possa essere di buon auspicio per le prossime sfide.

L'obiettivo della Fiorentina è sempre lo stesso: siamo una squadra giovane, vogliamo migliorare la classifica dello scorso anno. Vogliamo crescere e fare buon calcio, abbiamo il potenziale per farlo"