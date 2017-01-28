Pioli: "L'Inter comprerà giocatori italiani, Bernardeschi ha talento"

Stefano Pioli ha parlato di Inter al CorSport, soffermandosi anche sui futuri acquisti e, in particolare, spendendo parole d'elogio per Bernardeschi: "Allegri dice che serve un nucleo di giocatori ita...

Stefano Pioli ha parlato di Inter al CorSport, soffermandosi anche sui futuri acquisti e, in particolare, spendendo parole d'elogio per Bernardeschi: "Allegri dice che serve un nucleo di giocatori italiani? Sì, credo che abbia ragione assolutamente e la dimostrazione è nella Juventus, c'è stata con il Milan. Nel Milan di Sacchi tutti ricordano Gullit, Van Basten, Rijkaard ma si dimentica che lo zoccolo erano Baresi, Galli, Tassotti, Costacurta, Maldini, Donadoni, Evani. Credo che l'Inter sia consapevole di questo e credo che anche l'acquisto di Gagliardini vada in questa ottica. E potrebbero, dovrebbero esserci degli altri acquisti in futuro in questa direzione. E' chiaro che gli italiani ci sono, è chiaro che siamo una grande squadra e quindi devono arrivare giocatori giovani italiani, ma giocatori giovani, italiani e forti. Credo che questo sia un obiettivo anche per le scelte future di mercato. In Italia stanno venendo fuori dei giovani molto interessanti e sicuramente Berardi è un giocatore di talento, come lo è Bernardeschi".