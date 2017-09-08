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Pioli e le sue false partenze. Poi lo scatto rimonta. È successo alla Lazio e anche all'Inter

Il Corriere dello Sport analizza tutte le partenze in campionato di Stefano Pioli. Il nuovo tecnico della Fiorentina non è nuovo a partenze a rilento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2017 11:49
Pioli e le sue false partenze. Poi lo scatto rimonta. È successo alla Lazio e anche all'Inter - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Mister Pioli e la “modalità rimonta”. Partenza lenta, ma pronta allo scatto. Gli è capitato all’Inter e anche ai tempi della Lazio, quando, nell’anno in cui perse la Coppa Italia ai supplementari in finale contro la Juventus, dovette riprendersi dopo un inizio da dimenticare. Il primo successo stagionale sulla panchina della Fiorentina serve alla squadra, ma serve anche a lui. L’Hellas Verona, avversario che negli ultimi tre incroci Stefano ha sempre battuto, deve trasformarsi nel detonatore d’energia, capace di liberare la spregiudicatezza dei giovani e dare una spinta ulteriore nei senatori, quelli chiamati a portare esperienza e sostanza.

 

Corriere dello Sport

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