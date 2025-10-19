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Pioli: "Le colpe sono miei e dei giocatori, la Fiorentina ha speso tanto su di me. Il VAR sbaglia"

Stefano Pioli è intervenuto a Dazn dopo la sconfitta per 2-1 contro il Milan a San Siro. Queste le sue parole all'emittente televisivo:“Le parole di pradè sono uno dei motivi per cui sono dispiaciuto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2025 23:27
Pioli: "Le colpe sono miei e dei giocatori, la Fiorentina ha speso tanto su di me. Il VAR sbaglia" - Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Stefano Pioli è intervenuto a Dazn dopo la sconfitta per 2-1 contro il Milan a San Siro. Queste le sue parole all'emittente televisivo:

“Le parole di pradè sono uno dei motivi per cui sono dispiaciuto dei risultati che non riesco a ottenere. La Fiorentina ha speso tanto su di me. Dobbiamo cercare di fare meglio noi e non solo noi.

Se facciamo così invitiamo i giocatori a simulare. A stare per terra. Se uno al primo contatto si mette le mani in faccia tutti fischiano. Ci hanno sempre detto che interviene per chiari e evidente errore il VAR.

Kean sta bene. Dobbiamo giocare in verticale più su alcune situazioni. Non meritavamo di perdere.

Luca ma le partite le vedete o no,(riferito a Toni) il Milan ha tirato in porta una volta. Nella situazione del rigore potevamo essere più attenti. Abbiamo giocato alla pari con i primi in classifica e noi ultimi. Le colpe sono mie e dei giocatori. Il club ci mette tutto a disposizione. Non ci sono problemi giocatori. Non ho capito perché non è rientrato Ranieri, lui era pronto. È anche questo il nostro momento”

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