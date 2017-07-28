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Pioli: "La squadra è ancora da completare, vogliamo riaccendere Firenze. Vecino grande colpo per l'Inter"

Chiesa non è il salvatore della patria, anche lui sa che questa stagione sarà tutto più difficile" così Stefano Pioli alla Gazzetta dello Sport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 09:09
Pioli: "La squadra è ancora da completare, vogliamo riaccendere Firenze. Vecino grande colpo per l'Inter" -
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Stefano Pioli ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

"Mi piacerebbe dimostrare il 20 agosto che anche la Fiorentina potrà recitare un ruolo importante in campionato.

L'Inter? aveva già una squadra fortissima. E Vecino, tanto per fare un nome, è un gran colpo. Per me vale Matuidi. E’ un centrocampista totale

È chiaro che ho una squadra da completare. Ma sono convinto che gli acquisti giusti arriveranno in tempi brevi. Ripartiamo dopo un ciclo importante e abbiamo l’ambizione di svilupparne un altro. Vogliamo riaccendere l’entusiasmo di Firenze, per farlo dobbiamo ottenere dei risultati.

Chiesa? È un piacere lavorare con lui. È consapevole di aver disputato una grande stagione e sa che il prossimo anno sarà tutto più difficile. L’importante è non considerarlo il salvatore della patria”.

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