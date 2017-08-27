Pioli: "La società deve pensare al mercato. Sconfitta immeritata, presto vinceremo. Aspetto Saponara"

Sul mercato coglieremo tutte le occasioni. Bruno Gaspar ha fatto fatica con la preparazione" così Stefano Pioli dopo la partita

Stefano Pioli ha parlato a Mediaset Premium, queste le sue parole:

"Dobbiamo trovare più continuità nella gara, abbiamo momenti di distrazione che paghiamo caro. Giochiamo e creiamo, ma dobbiamo essere più attenti.

Gaspar ha fatto fatica a supportare i carichi di lavoro, ma potrà essere un buon terzino.

I nuovi giocatori hanno bisogno di tempo, il risultato è negativo ma siamo stati compatti per ottanta minuti, e ho visto una prova migliore rispetto a San Siro.

Lo stadio ci ha sostenuto, e i ragazzi hanno dato tutto, era anche molto caldo. Abbiamo 0 punti, sfrutteremo la sosta per crescere ancora, ci manca poco per essere una squadra in grado di giocarsela.

Mi auguro di recuperare presto Saponara, tutte le rose sono migliorabili, la società penserà al mercato.

Non siamo andati sotto dal punto di vista tecnico, ma dobbiamo migliorare.

Tornare al Franchi è stato bello ed emozionate, peccato per il risultato.

Dalla trequarti mi aspetto profondità, abbiamo creato molto. Dobbiamo essere più ficcanti sotto porta.

Di base la serie A è difficile, ma saremo una squadra competitiva, che vincerà presto.”

Queste invece le parole di Pioli A Mediaset Premium:

Sconfitta immeritata, il pareggio sarebbe stato più giusto. Abbiamo a disposizione giocatori validi, di qualità, oggi non siamo stati precisi. Non stiamo concedendo tanto, la Samp ha tirato 4-5 volte però purtroppo subiamo gol. Arriveranno momenti migliori e non subiremo gol, però è chiaro che stiamo subendo troppo.

Tutto è migliorabile, se ci sarà l’occasione la società la prenderà al volo. Abbiamo fatto vedere buone cose, manca la continuità da squadra per tutti i 90 minuti. Dobbiamo lavorare su tutti i fattori, siamo solo all’inizio. Dobbiamo crescere dal punto di vista tecnico e mentale, essere consapevoli delle nostre qualità. Siamo giovani, ma abbiamo anche giocatori solidi come Astori, Badelj, Eysseric. Dobbiamo approfittare della sosta per lavorare ancora tutti insieme”.