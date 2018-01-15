Pioli: "Da inizio anno gli arbitri sono migliorati, non abbiamo parlato di Lazio-Fiorentina"

Da Milano, durante l'incontro tra arbitri e allenatori, è intervenuto il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli

Da Milano, durante l'incontro tra arbitri e allenatori, è intervenuto il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli. Queste le sue parole: Gli allenatori chiedono l'intervento del VAR? No perchè il regolamento lo vieta e gli arbitri ci hanno sottolineato ancora una volta questo tipo di situazione. Gli arbitri stanno migliorando rispetto all'inizio grazie ai loro grandi sforzi, quindi le cose stanno procedendo abbastanza bene. Se abbiamo parlato di Lazio-Fiorentina? Non è stato detto nulla a riguardo".