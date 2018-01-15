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Pioli: "Da inizio anno gli arbitri sono migliorati, non abbiamo parlato di Lazio-Fiorentina"

Da Milano, durante l'incontro tra arbitri e allenatori, è intervenuto il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2018 13:01
Pioli: "Da inizio anno gli arbitri sono migliorati, non abbiamo parlato di Lazio-Fiorentina" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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Da Milano, durante l'incontro tra arbitri e allenatori, è intervenuto il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli. Queste le sue parole: Gli allenatori chiedono l'intervento del VAR? No perchè il regolamento lo vieta e gli arbitri ci hanno sottolineato ancora una volta questo tipo di situazione. Gli arbitri stanno migliorando rispetto all'inizio grazie ai loro grandi sforzi, quindi le cose stanno procedendo abbastanza bene. Se abbiamo parlato di Lazio-Fiorentina? Non è stato detto nulla a riguardo".

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