Pioli: "Il campionato sta per iniziare e la squadra è incompleta. La società sa cosa serve. Oggi risposte importanti"

Ci sono stati degli errori ma siamo sulla strada giusta. Il lavoro fatto sta già pagando" così Stefano Pioli dopo l'amichevole

Dopo la partita contro lo Sporting Lisbona ha parlato l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, queste le sue parole:

"E’ stata una prova discreta da parte della squadra, abbiamo avuto un ottimo spirito.

C’è stata qualche imprecisione, ma abbiamo visto pagato il lavoro svolto fino ad adesso.

Le amichevoli con avversarie forti ci servono per capire a che punto siamo, lo Sporting è rapido e veloce.

E’ un test che ci aiuterà a migliorare.

La Var c’è e dobbiamo accettarla, speriamo che i tempi si riducano per creare meno discussioni.

Veretout ha espresso buona personalità, ha qualità e spessore per essere un centrocampista completo.

La società è consapevole delle esigenze della squadra, il campionato sta per iniziare e dobbiamo finire la squadra.

Quella di oggi è stata un’ottima prova. che mi ha dato risposte importanti"