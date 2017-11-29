Pioli-Iachini, "amici contro": 25 anni di legame iniziato giocando insieme alla Fiorentina
Il Corriere fiorentino in edicola oggi titola:“Pioli-Iachini, amici contro”. Il quotidiano si concentra dunque sulla sfida al Sassuolo del neo tecnico, spiegando come i due allenatori si conoscano da...
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2017 10:24
Il Corriere fiorentino in edicola oggi titola:“Pioli-Iachini, amici contro”. Il quotidiano si concentra dunque sulla sfida al Sassuolo del neo tecnico, spiegando come i due allenatori si conoscano da ormai 25 anni e cioè da quando giocavano insieme, guarda caso, con la maglia della Fiorentina.