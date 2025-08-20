20 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:33

Pioli: "Ho chiesto una rosa corta. Voglio solo giocatori funzionali che alzino il livello"

Pioli: “Ho chiesto una rosa corta. Voglio solo giocatori funzionali che alzino il livello”

"Società brava a confermare i calciatori forti"

Stefano Pioli, neo allenatore della Fiorentina, ha così parlato ai microfoni di Repubblica: “Sappiamo le caratteristiche che mancano, se le troviamo la società saprà farsi trovare pronta ma sono anche stato chiaro nel voler giocatori funzionali e che alzino il livello. Se arriveranno calciatori in grado di alzare il livello bene altrimenti portiamo avanti i ragazzi che abbiamo.

Ho chiesto una rosa corta, non numerosa perché poi diventa difficile tenere tutti sul pezzo. Abbiamo una buona base, la società è stata brava a confermare De Gea, Gosens, Kean, Gudmundsson e Fagioli, su cui costruire una squadra importante, ma ci vorrà del tempo. Questa è la prima sessione di mercato che facciamo insieme, ci sono tante cose che possiamo sistemare e se possiamo migliorare la rosa siamo pronti, ma non possiamo sistemare tutto adesso, quindi la sessione di mercato decisiva sarà quella dell’anno prossimo, quella del centenario del club”.

