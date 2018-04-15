Pioli: "Abbiamo giocato bene, la notizia del tatuaggio non doveva uscire. Crediamo all'Europa"

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"La prestazione della squadra c’è stata, abbiamo creato tantissimo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra in forma e in condizione anche a...

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"La prestazione della squadra c’è stata, abbiamo creato tantissimo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra in forma e in condizione anche adesso. Il tatuaggio fatto per Astori? Mi dispiace che sia uscita la notizia, è una cosa nostra, ma non ci sono problemi. Quello che è successo ad Astori ci rimarrà sempre dentro. Oggi abbiamo giocato bene, il campionato è ancora lungo. Se ci avessero detto qualche mese fa che saremmo diventati una squadra così saremmo stati contenti. Tutto può cambiare, dobbiamo essere attaccati alle nostre prestazioni. La squadra merita di finire il campionato al meglio. Stiamo lì con la testa e poi vediamo cosa succede"