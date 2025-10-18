Pioli, foto in ritiro con i tifosi del Milan. Celebrato con una targa per il suo passato rossonero

La Fiorentina è in ritiro a Milano e per l’allenatore viola Stefano Pioli c’è stata subito una sorpresa davvero speciale. Il tecnico, che nel 2021-22 ha conquistato uno storico scudetto alla guida del Milan, ha ricevuto la visita del Milan Club “Old Clan”, formato da tifosi rossoneri che non hanno dimenticato il suo contributo.