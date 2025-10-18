19 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:16

News

Pioli, foto in ritiro con i tifosi del Milan. Celebrato con una targa per il suo passato rossonero

Redazione

18 Ottobre · 23:22

Aggiornamento: 19 Ottobre 2025 · 00:05

Nel ritiro milanese la Fiorentina riceve una visita inaspettata. Stefano Pioli premiato dal Milan Club Old Clan per i trascorsi rossoneri

La Fiorentina è in ritiro a Milano e per l’allenatore viola Stefano Pioli c’è stata subito una sorpresa davvero speciale. Il tecnico, che nel 2021-22 ha conquistato uno storico scudetto alla guida del Milan, ha ricevuto la visita del Milan Club “Old Clan”, formato da tifosi rossoneri che non hanno dimenticato il suo contributo.

Il gruppo di sostenitori ha voluto omaggiare Pioli con una targa commemorativa, consegnata direttamente al mister durante un incontro informale. L’allenatore ha accolto con piacere il riconoscimento, posando con i tifosi per una foto ricordo prima di fare ritorno in hotel, dove la Fiorentina prosegue la preparazione.

A suggellare il momento, lo stesso Milan Club ha pubblicato lo scatto dell’incontro sui propri canali, celebrando l’ex allenatore rossonero con un messaggio carico di stima e riconoscenza: “Grazie Mister, per sempre uno di noi!”

 

 

Un post condiviso da OLD CLAN ⚫️ (@oldclanmilano)

