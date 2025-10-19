Pioli: "Emozionante tornare a San Siro. Ho scelto Fagioli per avere più palleggio, Kean sta bene"

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato nel pre partita di Milan-Fiorentina ai microfoni di Dazn

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan–Fiorentina, commentando innanzitutto la speciale accoglienza ricevuta a San Siro:

“Sicuramente è un’emozione. È la prima volta che torno qui e sapevo che mi sarei emozionato: abbiamo vissuto qualcosa di eccezionale insieme, ma ora il momento della Fiorentina è quello che è e dobbiamo restare concentrati per uscirne”.

Sulla scelta di escludere Gudmundsson dall’undici titolare

“Abbiamo preferito inserire un centrocampista in più come Fagioli, con un vertice basso, per cercare di gestire meglio il possesso, alzare il baricentro e tenere il controllo della palla. Sono le scelte su cui abbiamo lavorato durante tutta la sosta”.

Infine, un aggiornamento sulle condizioni di Moise Kean:

“Si parla di un giocatore importante. Ha avuto un problema alla caviglia ma si è ripreso e non corre alcun rischio. È un attaccante che può fare reparto da solo, ma abbiamo anche altri giocatori offensivi forti su cui contare”.