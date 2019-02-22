Pioli e l'episodio dell'autogrill: "Ho fatto solo il gesto di pagare ma alla fine non li ho pagati..."

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa stampa e ha spiegato l'episodio con i tifosi viola in autogrill. Queste le sue parole: "Ho fatto il gesto di pagare il panino ma poi alla fine non l'ho pa...

A cura di Redazione Labaroviola 22 febbraio 2019 14:48

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