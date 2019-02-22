Pioli e l'episodio dell'autogrill: "Ho fatto solo il gesto di pagare ma alla fine non li ho pagati..."
Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa stampa e ha spiegato l'episodio con i tifosi viola in autogrill. Queste le sue parole: "Ho fatto il gesto di pagare il panino ma poi alla fine non l'ho pa...
A cura di Redazione Labaroviola
22 febbraio 2019 14:48
Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa stampa e ha spiegato l'episodio con i tifosi viola in autogrill. Queste le sue parole: "Ho fatto il gesto di pagare il panino ma poi alla fine non l'ho pagato..."
https://www.labaroviola.com/pioli-i-giudizi-su-chiesa-sono-sbagliati-ecco-perche-sono-basito-da-alcuni-ex-calciatori/65429/