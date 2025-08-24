Pioli: “Dobbiamo gestire meglio la palla, non ci dobbiamo abbassare. Il pareggio è il risultato giusto”

L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita tra Cagliari e Fiorentina terminata per 1-1. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb:Il pareggio...

L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita tra Cagliari e Fiorentina terminata per 1-1. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb:

Il pareggio è il risultato più giusto per quanto visto oggi? Il gol al 96' l'ha fatta arrabbiare?

"Per come si è sviluppata la partita sì, è il risultato giusto. Siamo all'inizio ed è normale, ma dispiace perché è stata una partita difficile. Il gol 96' fa male perché eravamo ad un passo per portarla a casa ma continuiamo a lavorare".

Cosa manca a questa Fiorentina?

"Ci siamo messi con i tempi sbagliati e dovevamo capire meglio gli spazi da attaccare. La partita si è fatta difficile anche per merito dei nostri avversari, ma non siamo stati così lucidi forse anche per la partita giocata in settimana. Per quanto riguarda il mercato vedremo in questi ultimi giorni".

Tornando al gol preso, quale è stato l'errore?

"Il fallo dal quale nasce la punizione andava evitato, dovevamo essere più lucidi e cercare di non lasciar saltare quasi solo Luperto che poi ci ha puniti".

Quanto incide il rientro di Mandragora?

"Lui è un giocatore intelligente e sono contento che stia prendendo piano piano condizione. Ci darà una mano. Forse avrei dovuto fare entrare Dzeko ma con il cambio di Gosens ho optato per altro".

Perché questa Fiorentina ha sofferto?

"Perché dovevamo gestire meglio la palla, non ci dobbiamo abbassare e cercare di essere più aggressivi".