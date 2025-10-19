Pioli deluso: " Cosi' invitiamo i giocatori a continuare a simulare. Non credo meritassimo di perdere"

La delusione nelle parole di Stefano Pioli al termine di un'altra sconfitta della Fiorentina battuta a San Siro dal Milan

A pochi minuti dal termine di Milan-Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn all'interno del postpartita.

Ecco le parole dell'allenatore della Fiorentina chiamato a commentare un'altra sconfitta:

Sulla fiducia di Pradè a Pioli:

"E' questo è uno dei motivi per cui sono cosi' dispiaciuto dei non risultati che non risultiamo ad ottenere. La Fiorentina ha investito tanto su di me, sul mio lavoro purtroppo non riusciamo ad ottenere i risultati. Dobbiamo cercare di fare meglio noi e non solo noi".

Sull'episodio del rigore:

"Sento di aggiungere che facendo cosi invitiamo i giocatori a continuare a simulare. Basta che un giocatore al primo contatto si mette le mani in faccia e tutti fischiano. La prima norma che ci hanno sempre detto è che il Var interviene se c'è un chiaro ed evidente errore dell'arbitro. Ditemi voi se questo è un chiaro ed evidente errore. Ma noi dobbiamo fare meglio ed io per primo".

Sulla partita:

"Moise aveva perso una settimana di lavoro, ha fatto quello che doveva fare. In effetti abbiamo costruito di più con il solo Nicolussi, credo che la prestazione l'abbiamo fatta. Abbiamo subito il pareggio in 10, abbiamo subito quel rigore li ma abbiamo concesso poco e credo che non meritassimo di perdere".

Sulla prestazione:

"Noi abbiamo gestito bene la palla, il MIlan non aveva ancora tirato in porta e poi abbiamo subito l'1-1. Le responsabilità sono mie in primis, ma non guardiamo solo il risultato e non ci sono problemi nello spogliatoio. Questa è una squadra che ci crede e ci lavora, il problema sono i risultati ma questo è un problema mio e non vostro". Se ci dice male una cosa la paghiamo a caro prezzo, questa è la realtà".