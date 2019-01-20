Pioli: "Dell'arbitro parla la società, fortunato ad allenare Muriel, gli ho detto..."

Stefano Pioli ha parlato a fine partita a Sky Sport, queste le sue parole:“La partita è cambiata con l’espulsione. Siamo stati bravi. Abbiamo avuto coraggio. Sarebbe stato una beffa perdere. Merito ai...

Stefano Pioli ha parlato a fine partita a Sky Sport, queste le sue parole:

“La partita è cambiata con l’espulsione. Siamo stati bravi. Abbiamo avuto coraggio. Sarebbe stato una beffa perdere. Merito ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine.

Muriel è uscito perchè non gioca 90 minuti da tanto. La sua forza sono la tecnica e velocità. Non ne aveva più. Mi aspettavo facesse bene. Si è presentato bene a livello mentale, è stato accolto bene. E’ un vantaggio acquistare un giocatore che conosce campionato e situazioni. Brava la società nel prenderlo. Lui ha capito che con il suo talento non ha ottenuto quello che poteva. Ora vuole dimostrare.

Sull’espulsione ci sarebbe qualcosa da dire. Non vorrei parlare dell’arbitro. Se si parla è bene che lo faccia la società. Fino al momento del rosso ad Edimilson avevamo tenuto bene e mi sono arrabbiato perché potevamo segnare più gol. Non siamo stati lucidi nelle scelte difensive. Si poteva fare qualcosa in più sui gol. Abbiamo fatto una ottima partita e avuto grande cuore. Abbiamo giocato in 10 per più di un’ora contro una squadra forte. Il talento va messo a disposizione della squadra e la squadra a disposizione del talento.

Muriel sa lavorare tra le linee e attaccare la profondità. E’ appena arrivato. Oggi abbiamo provato un tridente offensivo, perchè si poteva verticalizzare. Lui ha qualità. Si vedrà di partita in partita. Gli ho detto “Sei l’unico giocatore che mi ha ricordato Ronaldo. Sono fortunato a poterti allenare.” Deve dimostrare di avere continuità. Tutti sanno delle sue qualità. La nostra fiducia c’è. Si è presentato nel miglior modo, bisogna insistere adesso"