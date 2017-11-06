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Pioli concede due giorni di riposo alla squadra: pausa rigenerante in vista della Spal, eccezion fatta per i nazionali

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha deciso di concedere due giorni di riposo alla squadra, dopo la sconfitta interna contro la Roma. Una pausa che potrebbe rivelarsi rigenerante, in vista del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2017 11:50
Pioli concede due giorni di riposo alla squadra: pausa rigenerante in vista della Spal, eccezion fatta per i nazionali - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha deciso di concedere due giorni di riposo alla squadra, dopo la sconfitta interna contro la Roma. Una pausa che potrebbe rivelarsi rigenerante, in vista del prossimo match contro la Spal, ma alla quale non prenderanno ovviamente parte i giocatori viola convocati dalle rispettive nazionali.

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