Pioli concede due giorni di riposo alla squadra: pausa rigenerante in vista della Spal, eccezion fatta per i nazionali
Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha deciso di concedere due giorni di riposo alla squadra, dopo la sconfitta interna contro la Roma. Una pausa che potrebbe rivelarsi rigenerante, in vista del...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2017 11:50
Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha deciso di concedere due giorni di riposo alla squadra, dopo la sconfitta interna contro la Roma. Una pausa che potrebbe rivelarsi rigenerante, in vista del prossimo match contro la Spal, ma alla quale non prenderanno ovviamente parte i giocatori viola convocati dalle rispettive nazionali.