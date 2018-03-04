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Pioli: "Chiesa ha le doti per andare in doppia cifra. Puó fare la doppia punta, ma non contro l'Udinese.."

Il Corriere dello Sport torna ad analizzare le parole di Pioli su Chiesa. Questo il pezzo della conferenza stampa sul giovane talento viola: Quando penso al futuro penso ad una Fiorentina con Chiesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 09:55
Pioli: "Chiesa ha le doti per andare in doppia cifra. Puó fare la doppia punta, ma non contro l'Udinese.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere dello Sport torna ad analizzare le parole di Pioli su Chiesa. Questo il pezzo della conferenza stampa sul giovane talento viola: "Quando penso al futuro penso ad una Fiorentina con Chiesa . Non l’ho mai provato seconda punta finora e non penso in ogni caso che domani sia l’occasione per farlo. Magari in futuro potrà anche giocare in quel ruolo, quando avrà acquisito un bagaglio professionale maggiore, ora lo vedo più importante e determinante quando parte dalla fascia e poi eventualmente accentrarsi. Comunque già adesso cerchiamo di sfruttare le sue doti offensive e crescendo potrà e dovrà quindi aumentare il numero dei suoi gol, ha le qualità per arrivare in doppia cifra»

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