Pioli chiede Cataldi del Benevento, in Campania può andare Cristoforo. I dettagli dell'operazione...

Secondo quanto scrive La Nazione, Stefano Pioli avrebbe fatto richiesta alla dirigenza viola di puntare su Danilo Cataldi, centrocampista centrale che ha allenato a Roma, classe 1994 di proprietà dell...

Secondo quanto scrive La Nazione, Stefano Pioli avrebbe fatto richiesta alla dirigenza viola di puntare su Danilo Cataldi, centrocampista centrale che ha allenato a Roma, classe 1994 di proprietà della Lazio ma in prestito al Benevento. Prestito per una stagione e diritto di riscatto obbligatorio con prezzo prefissato di 6 milioni di euro. Nell’operazione potrebbe rientrare anche un esubero viola, Cristoforo. L’ex Siviglia, in uscita dalla Fiorentina, potrebbe essere girato proprio al Benevento.