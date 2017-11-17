Labaro Viola

Pioli chiede Cataldi del Benevento, in Campania può andare Cristoforo. I dettagli dell'operazione...

Secondo quanto scrive La Nazione, Stefano Pioli avrebbe fatto richiesta alla dirigenza viola di puntare su Danilo Cataldi, centrocampista centrale che ha allenato a Roma, classe 1994 di proprietà dell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2017 09:16
Pioli chiede Cataldi del Benevento, in Campania può andare Cristoforo. I dettagli dell'operazione... -
Calciomercato
Rassegna Stampa
Primo Piano
Cataldi
Cataldi Fiorentina
Condividi

Secondo quanto scrive La Nazione, Stefano Pioli avrebbe fatto richiesta alla dirigenza viola di puntare su Danilo Cataldi, centrocampista centrale che ha allenato a Roma, classe 1994 di proprietà della Lazio ma in prestito al Benevento. Prestito per una stagione e diritto di riscatto obbligatorio con prezzo prefissato di 6 milioni di euro. Nell’operazione potrebbe rientrare anche un esubero viola, Cristoforo. L’ex Siviglia, in uscita dalla Fiorentina, potrebbe essere girato proprio al Benevento.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok