tiktok
mercoledì 20 maggio 2026
News
Calciomercato
Esclusive
Approfondimenti
Rassegna Stampa
News
Calciomercato
Esclusive
Approfondimenti
Rassegna Stampa
Labaro TV
Editoriali
Chi siamo
Notizie Cataldi Fiorentina Fiorentina
Cataldi, tutto passa nelle mani di Cristoforo: Corvino tratta con Lazio e Benevento per il centrocampista...
06 gennaio 2018 11:43
Pioli chiede Cataldi del Benevento, in Campania può andare Cristoforo. I dettagli dell'operazione...
17 novembre 2017 09:16
Archivio
Esplora l'archivio di Cataldi Fiorentina
2018
2017
Sett. 1
Sett. 46
🔥 Trending
Corona rivela: “Meret mi ha pagato per far uscire la notizia del tradimento di Conte alla moglie”
Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola
Bucciantini: "La Fiorentina da Dicembre ha fatto 35 punti in 21 partite, Vanoli merita la conferma"