Cataldi, tutto passa nelle mani di Cristoforo: Corvino tratta con Lazio e Benevento per il centrocampista...

Con l’inizio della prossima settimana, la Fiorentina si metterà al lavoro per portare a Firenze Danilo Cataldi. Il giocatore è di proprietà della Lazio e in prestito al Benevento, perciò serve una sor...

Con l’inizio della prossima settimana, la Fiorentina si metterà al lavoro per portare a Firenze Danilo Cataldi. Il giocatore è di proprietà della Lazio e in prestito al Benevento, perciò serve una sorta di conguaglio tecnico per il club campano, che Corvino avrebbe identificato in Cristoforo. Resta da capire se l’uruguaiano è disponibile ad accettare il trasferimento per sei mesi. Lo scrive La Nazione.