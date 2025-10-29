Pioli cerca risposte a San Siro; contro l’Inter servono coraggio e determinazione per muovere la classifica

La squadra che ha probabilmente proposto il calcio più belo (e spesso efficace) contro quella che, sia per proposta che per risultati, ha deluso più di ogni altra. Il miglior attacco del campionato, contro una formazione che produce poco, segna ancora meno (soltanto Pisa, Verona, Genoa e Parma hanno fatto peggio) e, soprattutto, fatica da matti a mandare in rete gli attaccanti. E poi ancora. La differenza di punti (15 a 4), la posizione di classifica, le ambizioni, lo stato di forma. Difficile, insomma trovare un Inter Fiorentina teoricamente più sbilanciato di quello che stasera andrà in scena a San Siro. Ma il calcio si sa, non vive di teoria e non si gioca sulla carta e per i viola, quindi, anche questa può essere l’occasione per dare un calcio alla crisi e iniziare una risalita che, a prescindere da cosa accadrà oggi, sarà lunga e faticosa. Lo sa bene Stefano Pioli, e non a caso lo ripete in continuazione. A proposito. Per l’allenatore questa sarà un’altra sfida da ex, davanti a un’altra tifoseria che gli ha voluto bene e che lo accoglierà con affetto ma che, ovviamente, si augura di metterlo ancora più in difficoltà. Del resto sarebbe inutile girarci attorno. E’ lui, agli occhi di gran parte della critica e della tifoseria, il responsabile principale di una situzione oggettivamente inspiegabile e di un avvio di stagione da incubo. E se è vero che anche dalle ultimissime ore del club è filtrata la convinzione che sia lui e soltanto lui l’uomo giusto per venirne fuori sarebbe ipocrita fare finta che, qualora le risposte non arrivassero alla svelta, diventerebe dura difenderlo ancora. Già oggi quindi, pur non potendo pretendere un risultato pieno o comunque positivo considerando la forza dell’Inter, si aspettano segnali di crescita. Magari ripartendo da quei folli 20′ finali che hanno permesso alla Fiorentina di pareggiare un partita, col Bologna, che pareva persa. Di certo, qualcuno dei protagonisti della rimonta troverà spazio nella formazione titolare. E cosi’ veniamo alle possibili scelte del mister che anche nell’ottica delle rotazioni visti i tanti impegni ravvicinati (domenica ci sarà il Lecce) qualcosa e qualcuno cambierà. A centrocampo in particolare, visto che potrebbero restare fuori sia Fagioli che Nicolussi per fare spazio a Sohm e Ndour. L’idea insomma sembra essere quella di aggiungere muscoli e forza per contrastare la grande qualità dei nerazzurri lasciando a Gudmundsson a supporto di Kean il compito di dare fantasia e spunto quando avrà il pallone. E poi la difesa, dove stavolta Comuzzo potrebbe concedere un turno di riposo a uno tra Pongracic e Pablo Mari. Si vedrà. Di sicuro uomini a parte, servirà una squadra attenta, determinata e soprattutto coraggiosa. Il rischio altrimenti è uscirne con le ossa rotte e il morale forse definitivamente a terra come riporta Il Corriere Fiorentino.