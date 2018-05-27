Pioli cambia Milenkovic, sarà il terzino della Fiorentina in un ruolo alla Ivanovic

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli starebbe seguendo con grande attenzione il percorso di crescita di Nikola Milenkovic. L’allenatore ha in mente per il giovane talento una trasformazione in...

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli starebbe seguendo con grande attenzione il percorso di crescita di Nikola Milenkovic. L’allenatore ha in mente per il giovane talento una trasformazione in vista della prossima stagione. E’ infatti convinto che potenzialmente il serbo possa trasformarsi in un ottimo difensore semi – esterno. Un centrale di spinta, insomma, in una difesa a 4 o un regista nella difesa a 3. Il modello, scrive il quotidiano, è quello dell’ex Chelsea Ivanovic. Da parte del giocatore è già arrivata la disponibilità alla trasformazome. Così riporta La Nazione.