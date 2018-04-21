Pioli: "Brutta partita, niente ritmo e scelte sbagliate, il rosso non c'è. I tifosi meritano altro"

Stefano Pioli ha parlato a Sport Mediaset dopo la sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Queste le sue parole:"Non abbiamo fatto una bella partita, non c’era ritmo e non abbiamo fatto le scelte...

A cura di Redazione Labaroviola 21 aprile 2018 20:33

Stefano Pioli

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