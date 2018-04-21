Pioli: "Brutta partita, niente ritmo e scelte sbagliate, il rosso non c'è. I tifosi meritano altro"
Stefano Pioli ha parlato a Sport Mediaset dopo la sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Queste le sue parole:"Non abbiamo fatto una bella partita, non c’era ritmo e non abbiamo fatto le scelte...
Stefano Pioli ha parlato a Sport Mediaset dopo la sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Queste le sue parole:
"Non abbiamo fatto una bella partita, non c’era ritmo e non abbiamo fatto le scelte giuste. Poi dopo l’espulsione le cose sono peggiorate. Ammonire un giocatore dopo 3 minuti per un fallo normalissimo mi sembra esagerato. Meritiamo di finire bene il campionato. La squadra risponde ancora bene.Dobbiamo fare bene per i nostri tifosi la prossima settimana, anche se oggi non abbiamo fatto benissimo. Peccato"