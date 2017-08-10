Pioli: "Benassi ed Eysseric? Sono di livello, possono svariare. Manca ancora qualche inserimento e Baba..."

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo Pistoiese-Fiorentina: "Benassi per Chiesa? Aveva voglia di giocare, anche senza allenamento, e può farlo ovunque. Eysseric? Deve svariare molto per n...

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo Pistoiese-Fiorentina: "Benassi per Chiesa? Aveva voglia di giocare, anche senza allenamento, e può farlo ovunque. Eysseric? Deve svariare molto per non dare punti di riferimento, ha buone qualità. Tutti e due sono giocatori di livello, cresciuti molto. Babacar? Buona prestazione, ma dobbiamo migliorare tutti. Chi sta meglio? Quelli che hanno fatto la preparazione, ma ancora non siamo al top. Mercato? Manca ancora qualche inserimento".