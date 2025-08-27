Pioli: "Al club ho chiesto solo giocatori che possono alzare il livello. Fagioli è un costruttore di gioco"

Alla vigilia di Fiorentina-Polyssia l'allenatore della fiorentina è intervenuto in conferenza stampa per presentare il ritorno dei preliminari di Conference League, queste le sue parole:"Dzeko sta ben...

Alla vigilia di Fiorentina-Polyssia l'allenatore della fiorentina è intervenuto in conferenza stampa per presentare il ritorno dei preliminari di Conference League, queste le sue parole:

"Dzeko sta bene, ha avuto qualche problemino nelle settimane scorse e non si è sempre allenato ma ora sta bene. Edin ha più un attaccante di manovra che di profondità. Se domani lui verrà incontro qualcuno attaccherà la profondità, le squadre si costruiscono mettendo insieme diverse caratteristiche."

"Cambierò qualcosa domani, a Cagliari ho cercato di dare continuità. Domani sarà la terza trasferta, poi domenica avremo la quarta. Ho un ottima squadra anche oltre gli 11 titolari, cambierò qualcosa ma non il livello e l'atteggiamento. Piccoli è un innesto importante, ci dà caratteristiche diverse, può giocare in coppia e da solo. La società ha fatto un bel investimento e ci dà energie. Vogliamo giocatori che come lui arrivino a Firenze convinti di aver fatto la scelta giusta. Lui è arrivato con l'atteggiamento giusto"

"Nessuno di voi sta parlando tanto della partita di domani. Noi non lo dobbiamo fare perché abbiamo giocato solo il primo tempo anche se abbiamo un ottimo vantaggio. Schiererò la formazione migliore, compreso il portiere e sceglierò solamente domani. Per il mercato sono stato chiaro ho chiesto al club di alzare il livello, giocatori funzionali e con caratteristiche diverse, se non sarà possibile rimarremo così."

"Fagioli è un costruttore di gioco. Vede la giocata, è dinamico ed è continuo. Se costruiamo con un centrocampista lui è quello più adatto. Può avere anche un compagno vicino e magari si può alzare leggermente. Poi dipende da come giochiamo e dalle nostre prestazioni. Davanti siamo completi con Kean, Dzeko, Gud, Fazzini e Piccoli. Gud e Fazzini possono giocare sia come seconde punte che come mezzali. Quindi Fagioli lo vedo più a centrocampo che sulla trequarti."

"Credo che dentro la partita ci sono tanti equilibri da cercare. Giocare così tanto è un bene perché le partite ti dicono a che livello siamo, dove insistere di più e dove siamo ad un buon livello. Giovedì abbiamo giocato meglio, Domenica abbiamo fatto peggio a livello tecnico e a livello di scelte. Adesso sto pensando molto all'equilibrio, più avanti andremo sui dettagli."

"Fortini è stato l'unico che ha saltato una parte di ritiro. Ora sta bene. Ha buona gamba e tecnica, può giocare sia a destra che a sinistra e può rimanere con noi per crescere."

"L'allenatore del Polyssia è un ottimo allenatore. All'andata siamo stati noi a sorprendere loro ma di sicuro loro cambieranno qualcosa al ritorno per stravolgere gli equilibri. Giocare l'Europa è molto bello per trovare allenatori diversi e squadre diverse. Le squadre qualificate in Champions è l'emblema che ci sono giocatori preparati in tutte le squadre d'Europa. Noi siamo sicuri di lavorare bene ma gli altri ci possono superare perché sono bravi anche loro. Il calcio è semplice ma non così semplice perché le situazioni cambiano velocemente. Per questo tutti non arrivano in Serie A."

"Lavorare con il mercato aperto è sbagliato. C'è tutto il tempo per fare il mercato che si vuole da fine Maggio a fine Agosto. Nel mio gruppo, tranne Comuzzo, ho visto tanta attenzione. Comuzzo è normale che quando ti arriva una cosa così è normale che chiami a casa o senti l'agente. Non capisco il senso per quanto riguarda anche i club di giocare con il mercato aperto."

"Onestamente Sabiri non era dentro il nostro percorso. Poi per necessità è entrato dentro e si è comportato bene. non so cosa succederà gli ultimi giorni di mercato."

"L'arbitro che spiega a tutti la decisioni è una bella cosa. 12 anni fa nel rugby si faceva già e mi è piaciuto molto. Per quanto riguarda il Var a chiamata ho paura che si perda troppo tempo, io sono a favore del tempo effettivo. Io andrei avanti così, mi piace che il Var si attivi solo in caso di chiaro ed evidente errore, mi piacerebbe che fosse sempre così invece qualche volta si fa un abuso del Var."

"Giuste le critiche dopo Domenica. Su tante situazioni possiamo fare meglio. Pongracic ha delle potenzialità veramente importanti, quindi ci lavoro tanto. Sta crescendo, per un difensore la cosa più importante è l'affidabilità. Ed una cosa che va allenata tanto tanto. Mandragora è dentro al 100% senza nessun dubbio, ha avuto qualche problema nel ritiro ma è dentro la Fiorentina senza nessun dubbio."