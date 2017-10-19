Labaro Viola

Pioli dal Gallipoli alla Juve: 77 squadra affrontate. Ora vuole un regalo speciale dai suoi a Benevento...

Tuttosport in edicola oggi ricorda che, in carriera, Stefano Pioli ha affrontato 77 squadre di ogni categoria, fra queste pure l’Anconetana e il Gallipoli Football 1909. Mai però il Benevento. Domenic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2017 11:34
Pioli dal Gallipoli alla Juve: 77 squadra affrontate. Ora vuole un regalo speciale dai suoi a Benevento... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Rassegna Stampa
Juve
Benevento
Pioli
Condividi

Tuttosport in edicola oggi ricorda che, in carriera, Stefano Pioli ha affrontato 77 squadre di ogni categoria, fra queste pure l’Anconetana e il Gallipoli Football 1909. Mai però il Benevento. Domenica, dunque, sarà la prima volta. Che oltretutto – curiosità – coinciderà per lui con un traguardo importante: la 250esima partita in A da allenatore. Scontato che farà di tutto per onorarla con una vittoria che fuori casa la Fiorentina non ottiene da oltre un mese, dal 10 settembre quando al Bentegodi travolse 5-0 il Verona (altra neo promossa). Da allora i viola sono usciti sconfitti sui campi di Juve e Chievo e specie l’ultimo ko ha pesato assai su tutto l’ambiente.
Ecco perché Pioli chiederà ai suoi di non fallire un’altra trasferta, serve dare continuità al ritrovato successo con l’Udinese: è il regalo che chiede alla propria squadra, 3 punti in una partita e in una settimana per lui speciali visto che domani compirà 52 anni. Nel frattempo, d’accordo con la società, sta varando per la Fiorentina un’operazione-simpatia: ieri mattina il tecnico ha aperto l’allenamento ai giornalisti (mai successo in precedenza con Montella e Sousa) lavorando in particolare sull’intensità e il 4-3-3 con Chiesa “falso 9”, chiudendo poi con una grigliata insieme ai giocatori e alle famiglie. E prima della sfida con la Roma, probabilmente il 1° novembre, il tecnico allenerà i suoi al Franchi davanti ai tifosi. Operazione-simpatia per compattare la squadra con la gente, indispensabile in una stagione così delicata.

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok