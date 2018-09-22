Pioli a Sky Sport: "Sarà una partita difficile contro un avversario che gode di buona condizione fisica"

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita che - alle 18 - vedrà la sua squadra opposta alla Spal di Leonardo Semplici. Queste le sue parol...

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita che - alle 18 - vedrà la sua squadra opposta alla Spal di Leonardo Semplici. Queste le sue parole, puntualmente raccolte dai microfoni di Sky Sport: "La Spal, nell'ultima uscita, è riuscita a mettere in difficoltà una squadra forte come l'Atalanta. Hanno una buona condizione fisica e giocatori forti, di spessore".

Prosegue entrando nel merito dell'intorno: "Affronteremo un avversario difficile come avviene tutte le domeniche in Serie A. Starà a noi fare una buona partita".