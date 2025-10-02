Pioli a Sky Sport: "All'interno del gruppo non c'è nervosismo ma convinzione e compattezza: oggi dobbiamo vincere".

Le parole di Stefano Pioli nel prepartita di Fiorentina-Sigma Olomuc, prima partita della League Phase di Conference League

Stefano Pioli parla ai microfoni di Sky, a pochi minuti dall'esordio casalingo in Conference League contro il Sigma Olomuc.

Ecco le parole dell'allenatore viola ai microfoni di i Sky Sport:

Sulla partita e sull'approccio:

"Per vari motivi è una partita importante, oggi ci dobbiamo concentrare su questa partita e questa competizione. Sappiamo quanto è importante la Conference e quanto il club ci tiene ad andare avanti: è una partita importante e difficile, dobbiamo avere la qualità e l'attenzione necessaria per vincere la partita".

Sulle scelte di formazione:

"La scelta è stata di non cambiare la struttura della squadra, abbiamo un vertice offensivo come Piccoli e dei giocatori che gli ruoteranno intorno cercando di trovare le giocate giuste per fare male agli avversari"

Sull'ambiente che gira intorno alla squadra:

"All'interno non c'è nervosismo ma solo il desiderio di fare qualcosa in più ma c'è convinzione. Vedo compattezza e convinzione e sono le armi che dobbiamo portare in campo stasera!".