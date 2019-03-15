Pioli a rischio esonero? No, la Fiorentina conferma il tecnico alla guida della squadra
di Flavio OgnissantiPioli a rischio esonero? Sebbene in un primo momento la posizione del tecnico viola sembrava essere in bilico e sotto valutazione da parte della società viola adesso arrivano confe...
A cura di Flavio Ognissanti
16 marzo 2019 00:37
di Flavio Ognissanti
Pioli a rischio esonero? Sebbene in un primo momento la posizione del tecnico viola sembrava essere in bilico e sotto valutazione da parte della società viola adesso arrivano conferme sulla permanenza dell'allenatore a Firenze. Dunque nessun esonero e Stefano Pioli confermato sulla panchina della Fiorentina.