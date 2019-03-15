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Pioli a rischio esonero? No, la Fiorentina conferma il tecnico alla guida della squadra

di Flavio OgnissantiPioli a rischio esonero? Sebbene in un primo momento la posizione del tecnico viola sembrava essere in bilico e sotto valutazione da parte della società viola adesso arrivano confe...

A cura di Flavio Ognissanti
16 marzo 2019 00:37
Pioli a rischio esonero? No, la Fiorentina conferma il tecnico alla guida della squadra - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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di Flavio Ognissanti

Pioli a rischio esonero? Sebbene in un primo momento la posizione del tecnico viola sembrava essere in bilico e sotto valutazione da parte della società viola adesso arrivano conferme sulla permanenza dell'allenatore a Firenze. Dunque nessun esonero e Stefano Pioli confermato sulla panchina della Fiorentina.

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