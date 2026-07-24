Pinamonti, accostato alla Fiorentina: "Sono contento che ci siano notizie di top club su di me, vedremo"

L'attaccante ha parlato del suo futuro anche in ottica viola

Finito nel mirino della Fiorentina per il dopo-Kean, l'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport per fare il punto tra mercato e preparazione estiva.

Sul suo futuro e sulle indiscrezioni di trasferimento, la punta neroverde ha mostrato grande concretezza: «Con il tempo ho imparato a non fissarmi traguardi precisi, visto che non sai mai quali sorprese ti riserva il futuro. Il mio unico scopo è continuare a crescere e fare un salto di qualità rispetto alla stagione passata, senza però ossessionarmi con i numeri. L'interesse delle grandi società? Chiaramente sono accostamenti che fanno piacere e riempiono d'orgoglio, ma preferisco non farmi distrarre dai rumor: la mia testa è concentrata esclusivamente sul Sassuolo, sulla preparazione atletica e sul ritrovare la forma migliore. Per il resto, vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane».

Infine, l'attaccante ha speso parole di grande stima nei confronti del nuovo allenatore Alberto Aquilani: «Al di là degli aspetti tattici, ad impressionarmi di più è stato il suo modo di porsi con la squadra. È un mister a cui piace molto dialogare, sempre pronto all'ascolto e aperto al confronto con noi giocatori. Questa sua disponibilità è un fattore chiave per creare un'intesa forte e una bella sintonia all'interno dello spogliatoio».