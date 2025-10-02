Piccoli+Ndour mettono ko il Sigma. Al Franchi la Fiorentina vince 2-0

La Fiorentina vince la prima della League Phase di Conference

Oggi alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina Stefano Pioli ospita il Sigma Olomouc. Prima delle sei partite della League Phase, la Fiorentina ha eliminato il Polissya. Ad avere la meglio è stata la squadra gigliata che è andata subito avanti al 26' con il primo gol in maglia viola, al debutto in Europa, di Roberto Piccoli.

PRIMO TEMPO- Al 9’ punizione di Fagioli sul secondo palo svetta Ranieri che rimette dentro, la palla arriva poi a Dzeko che colpisce il pallone di testa ma Koutny chiude lo specchio. Nei primi 15’ Fiorentina che prova a trovare gli spazi giusti per colpire, Sigma che cerca di ripartire in contropiede quando trova i calciatori viola fuori posizione. Al 19’ Fagioli perde palla e il Sigma trova la conclusione con il suo numero 24, vola De Gea per spedire la palla in angolo. Al 21’ lancio in profondità per Piccoli che cerca di mettere la palla dentro per Dzeko ma passaggio che viene chiuso in rimessa laterale. Al 23’ Slama salta secco Dzeko poi calcia con il destro, palla fuori. Al 25’ Mandragora sbaglia, Fagioli ferma la ripartenza dei cechi e prende il giallo. Al 26’ Fiorentina in vantaggio! Ndour di testa mette in profondità per Piccoli che si porta sull’esterno ed incrocia di piatto sul palo lontano, 1-0 Viola. Primo gol con la maglia della Fiorentina per il numero 91. Al 31’ ci prova Piccoli, Dodò dentro per l’attaccante che conclude di destro di poco distante dal palo. Al 33’ Ranieri calcia dalla distanza trova un pallonetto che sbatte sul palo, tap-in vincente di Dodò ma è in posizione di offside, si resta sull’1-0 Fiorentina. Al 35’ Ndour raccoglie un pallone e calcia senza trovare la porta. Al 37’ Beran calcia dalla distanza. Al 43’ Viola pericolosa su corner con Ranieri. Al 44’ Piccoli trova lo spazio per il diagonale, palla di poco fuori ma era in posizione di fuorigioco. Al 45’ Pongracic per Dzeko che attende l’arrivo di Fagioli che conclude senza trovare lo specchio.

SECONDO TEMPO- Nella ripresa subito un cambio per gli ospiti, dentro Langer, fuori Tkac. Al 48’ Piccoli viene murato, minaccia sventata da parte del Sigma. Al 55’ Dzeko perde palla, calcia il 10 del Sigma ma De Gea si allunga e sventa la minaccia. Al 58’ Dzeko lancia Piccoli che calcia, ma trova il portiere a chiudergli lo specchio. Al 59’ fuori Gosens e Mandragora, dentro Fazzini e Parisi. Al 62’ ammonito Ndour. Al 63’ dentro Tijani e Michez, fuori Mikulenka e Dolznikov. Al 64’ ammonito Kostadinov per fallo su Parisi. Al 70’ pasticcia Pongracic, Ghali calcia dalla distanza, De Gea para. Al 72’ doppio cambio Fiorentina, fuori Dzeko e Dodò, dentro Gudmundsson e Fortini. Al 76’ fuori Michez per infortunio, al suo posto Sip. All’81’ doppio dribbling di Fazzini che calcia ma il suo tentativo viene deviato in corner. All’85’ fuori Pongracic, dentro Comuzzo. Al 90’ Fazzini verticalizza per Piccoli ma il portiere del Sigma lo anticipa. Al 91’ De Gea per Gudmundsson che verticalizza per Piccoli che con i crampi non trova la porta. Al 95' la Fiorentina chiude la partita con un grandissima gol dalla distanza di Ndour, palo-gol. Primo gol in maglia viola anche per lui.