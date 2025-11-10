10 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:54

Piccoli: "Per riconquistare gli applausi serve far fatica e lavorare molto, quel che ci vuole"

News

10 Novembre · 22:54

Aggiornamento: 10 Novembre 2025 · 22:54

L’attaccante viola commenta il momento difficile della squadra e invita tutti all’impegno: fiducia nei nuovi metodi di allenamento

Dopo un avvio di stagione da dimenticare e l’esonero di Stefano Pioli, la Fiorentina ha affidato la panchina a Paolo Vanoli. Il pareggio sul campo del Genoa, arrivato grazie al gol di Roberto Piccoli, ha dato un segnale di reazione. Proprio l’attaccante viola, ex Cagliari, ha parlato ai microfoni di Tg Rai Toscana, commentando la situazione in casa gigliata.

Mancano tantissime partite. Vogliamo fare più punti possibili. Ma la parola d’ordine è ‘lavorare’, solo quella, bisogna alzare la condizione fisica. Dovremo riconquistarci gli applausi e fare fatica in queste due settimane, ma siamo felici di lavorare. Abbiamo ancora una stagione davanti, vogliamo fare bene anche in Coppa Italia e Conference.

Infine, una curiosità sull’esultanza dopo il gol al Genoa:

L’esultanza fatta? Diciamo che è un po’ segreta, nasce coi magazzinieri e gli altri dello staff, nasce da una canzone che ascoltiamo spesso insieme.”

