Il Piazzale Campioni del '56 è realtà: primo scudetto scolpito per sempre

Nardella: "Un pezzo della nostra città sempre legato a questa storia sportiva

Si celebrava 60 anni fa la vittoria del primo scudetto della Fiorentina. Era il lontano 1956, era la viola di Bernardini, che fece diventare un sogno realtà. Da oggi il piazzale alle spalle della Maratona è intitolato ai Campioni del '56. "Un pezzo della nostra città sarà per sempre legato a questa grande storia sportiva - ha commentato il sindaco Dario Nardella - grazie ragazzi del '56 e forza Viola".

Poi interviene anche ADV: "La cosa più bella è stato aver messo la targa in questo posto, in questa piazza dove i nostri giocatori entrano nel centro sportivo. Voi avete fatto la storia e noi proviamo ad imitarvi. Voglio ringraziare tutti per aver scelto questo luogo. E’ un bel regalo, non solo alla città. E’ un regalo che il sindaco ha fatto alla mia gestione, dal passato si costruisce il futuro".