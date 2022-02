Piatek si esalta in Coppa Italia. Sfida cruciale contro l’Atalanta: in gioco l’accesso alle semifinali

La sfida di Bergamo che vale l’accesso alle semifinali rappresenta una tappa cruciale, l’occasione per dimostrare che questa stagione pur segnata dalla cessione del pezzo più pregiato può ancora dire e dare molto. Basti pensare a Piatek che il 13 gennaio debuttò in viola segnando proprio in Coppa a conferma di un feeling speciale con questa competizione. Lo scrive Tuttosport.

