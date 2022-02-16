Piatek si è preso la Fiorentina, ha svoltato con l'addio di Vlahovic. L'intesa con i compagni cresce

Piatek in questo momento è un titolare quasi inamovibile

Piatek si è preso l'attacco della Fiorentina e a tutti gli effetti è una delle note più liete di questo inizio di 2022. Acquistato per essere il vice Vlahovic e per dare più rotazioni al reparto offensivo, il pistolero ha svoltato con l'addio del serbo: non solo semplice alter ego a Cabral, in attesa che il brasiliano si inserisca al meglio, ma vero e proprio punto di riferimento e in questo momento titolare quasi inamovibile. L'intesa con i compagni migliora giorno dopo giorno e il killer instict dentro l'area di rigore è rimasto quello di un tempo. Lo scrive Repubblica.

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