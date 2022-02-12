Piatek ora vuole il gol in campionato: il polacco punta al riscatto fissato a 15 milioni

Il "pistolero" ha colpito due volte contro l'Atalanta, gol importanti per la qualificazione alle semifinali

La gara con l’Atalanta è stata magica per tutti, per Piatek forse un po’ di più. Il ‘pistolero’ ha corso, lottato, e soprattutto segnato una doppietta decisiva ai fini della qualificazione. Dopo lo squillo di Napoli, sono tre i gol segnati (tutti in Coppa Italia) dall’arrivo a Firenze. Contro lo Spezia cercherà il primo acuto anche in campionato proseguendo nel percorso che si è fissato in testa nel momento esatto in cui ha deciso di vestirsi di viola: tornare il bom- ber che è stato e convincere il club ad esercitare il diritto di riscatto pattuito con l’Hertha Berlino (circa 15 milioni). Il polacco sta iniziando ad entrare nei meccanismi di Italiano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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