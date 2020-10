Pezzella prima porta in vantaggio la Fiorentina poi esce acciaccato e pieno di rabbia. Il racconto

Al 71′ German Pezzella, capitano della Fiorentina, dopo aver sbloccato la gara appena due minuti dall’inizio. Il centrale difensivo viola dopo essersi fermato in mezzo al campo ha chiesto il cambio. È uscito per lasciar spazio ad Igor visibilmente arrabbiato, tanto che si è tolto lo scarpino destro e l’ha lanciato in panchina. L’argentino era appena rientrato dopo l’infortunio subito alla caviglia in amichevole che l’ha tenuto fuori per le prime tre gare della stagione.

LEGGI ANCHE, PAREGGIO SPEZIA CON IL GOL DI DIEGO FARIAS. È 2-2 AL MANUZZI DI CESENA. FIORENTINA IN AFFANNO