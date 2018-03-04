Pezzella: "Uomo sincero e fedele, pensare che adesso non ti vedrò più al mio fianco..."

Attraverso Instagram anche German Pezzella ha parlato della tragedia di Astori. Queste le sue parole:"Non ho parole che descrivano ciò che sento. Dal primo giorno ero al mio fianco consigliando e aiut...

Attraverso Instagram anche German Pezzella ha parlato della tragedia di Astori. Queste le sue parole:

"Non ho parole che descrivano ciò che sento. Dal primo giorno ero al mio fianco consigliando e aiutandomi. Un uomo sincero e frontale, che ha dato tutto per il suo. Ho imparato molto da te questa volta e mi fa piangere l'anima per pensare che non ti vedrò di più al mio fianco facendo ciò che amiamo e godendoti ogni giorno. grazie per tutto il CAPITANO, sarai sempre presente amico!"