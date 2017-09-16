Pezzella: "Segnare il gol vittoria il miglior modo per festeggiare la convocazione in nazionale argentina"

Pensiamo giornata dopo giornata partita dopo partita. Che emozione l'incontro con Passarella" così German Pezzella in zona mista

German Pezzella ha parlato dopo la partita vinta con il Bologna in zona mista, queste le sue parole:

"Sono molto contento di essere stato convocato in Nazionale. Segnare il gol vittoria di oggi è stato il miglior modo di festeggiare questo evento. È stato importante vincere davanti al nostro pubblico. L’incontro con Passarella? E’ una persona molto importane nel nostro Paese e anche per il nostro club. La Juventus è una rivale difficile, adesso pensiamo alla Fiorentina giorno dopo giorno. Dybala e Higuain? Sono grandi giocatori ma dobbiamo lavorare per squadra per affrontare gare così”.