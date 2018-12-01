Pezzella se la prende con l'attacco: "Davanti fatichiamo troppo, se non facciamo gol..."

Intervistato nel dopo partita di Sky Sport, il capitano della Fiorentina German Pezzella ha commentato lo 0-3, queste le sue parole:

"Il risultato è duro. Andare a casa con uno 0-3 è difficile. Nelle ultime gare non segnamo al momento giusto, oggi abbiamo avuto un paio di occasioni buone. La Juve ha tanta qualità e paghi. Non solo l'attacco è in difficoltà, è un problema di tutti. Fino ad oggi eravamo la seconda miglior difesa del campionato ed è merito di tutti. Davanti fatichiamo, lavoriamo per migliorare e speriamo dalla prossima di sbloccarci. Non dovevamo concedere un gol come il primo, ma inizialmente abbiamo pressato poco. Meglio nella ripresa, ma davanti hanno talmente tanta qualità e con poco ti segnano".